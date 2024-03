ForumAutoMotive, focus sulle trasformazioni e la passione

#ForumAutoMotive, il 'serbatoio' di idee e fucina di dibattiti che da 9 anni è il punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati dei motori torna il prossimo il 26 marzo con un evento a Milano in presenza su invito e in diretta streaming sulla pagina Linkedin: https://www.linkedin.com/company/69227049/admin/feed/posts/.

Al centro dei lavori di questa edizione Il futuro dell'automotive che in parte è già una realtà, tra motorizzazioni sempre più virtuose e sistemi che affiancano e aiutano l'automobilista durante la guida.

Ma anche con l'impegno delle Case costruttrici - sempre più impegnate nei servizi agli utenti e alla mobilità - e, contestualmente al ritardo delle infrastrutture e delle Istituzioni avessero nell'accompagnare.

#ForumAutoMotive è nato, del resto, con nel Dna la volontà di stimolare in continuazione il dibattito tra le parti in causa, per mantenere (e non contrapporre) uniti i protagonisti di un settore che lo richede per far valere le proprie istanze.

Com'è comprensibile, anzi auspicabile, uno dei temi guida dell'evento, sarà la passione per il mondo dei motori e per i valori culturali e storici delle automobili d'ogni tempo. Ospite d'onore del #ForumAutoMotive - a testimoniare l'importanza delle emozioni rispetto alla tecnologia e alle trasformazioni - sarà questa la Fiat 1200 Trasformabile del 1958, messa a disposizione da Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che da sempre è partner dell'evento.

Una cabriolet disegnata negli Anni '50 da Fabio Luigi Rapi, ai tempi a capo del Dipartimento Carrozzerie Speciali della Fiat, che si distingue per la silhouette semplice, ma raffinata e per il profilo agile e filante. Caratteristico il frontale con gli indicatori di direzione circolari posti al di sotto dei proiettori principale e il particolare fregio sul cofano, una V che inglobava il logo Fiat. La produzione terminò nel 1966, con un totale di 43.000 esemplari.

