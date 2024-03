Dacia è ancora al fianco del circuito UTMB World Series

Il partner automotive per le gare europee del circuito UTMB World Series sarà ancora Dacia, che accompagnerà la squadra italiana nelle due tappe con Jogger a sette posti.

Quelle del Chianti Ultra Trail by UTMB (22-24 marzo) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (26-30 giugno) saranno le tappe italiane della competizione dove la casa automobilistica sarà presente per la prima volta con un Team Italiano di sportivi, il Dacia Ultra Team, composto da ambasciatori di uno stile di vita attivo e a contatto con la natura.

La squadra è composta da 8 appassionati di corsa che rappresenteranno il marchio, in qualità di ambassadors non professionisti e che saranno seguiti da un ultra-trainer Marco Tomasin, che non è solo un creatore di contenuti ma anche una delle figure di spicco della scena fitness italiana.

Dacia Jogger 7 posti è stata scelta com modello della gamma che esprime alla perfezione lo spirito outdoor del marchio, grazie anche alla disponibilità del pack sleep e della tenda che permettono di ampliare ancor più il raggio di azione di un modello che ha una forte vocazione alla condivisione, grazie ai suoi 7 posti ed un vano di carico generoso.

Questa conferma di Dacia arriva dopo due anni di partnership con UTMB World Series, nata allo scopo di consolidare i valori comuni come solidarietà, spirito d'avventura, fair play e autenticità.



