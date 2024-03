Da nuovo contratto Mit-Anas 44 miliardi al Paese

Via libera del Cipess al Contratto di programma 2021-2025 tra il Mit e Anas, con investimenti previsti per complessivi 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti. "E' il frutto di un lungo lavoro, ci sono 6 miliardi in più di finanziamenti rispetto al contratto precedente", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa, spiegando che "vanno su nuove opere, manutenzione programmata e innovazione tecnologica" e che "ogni regione italiana ha almeno un intervento d'interesse e attesa". Più nel dettaglio, vengono ripartiti nuovi fondi per 2,25 miliardi dalla legge di bilancio 2023 e circa 3,75 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2024. Tali nuove risorse per complessivi 6 miliardi di euro sono ripartite tra l'altro per circa 2 miliardi per nuove opere, per 2,6 miliardi per manutenzione e per 940 milioni per maggiori fabbisogni di opere già previste, spiega il Cipess. Per la parte attribuita geograficamente le nuove risorse sono destinate per circa il 40,2% al Nord, per il 17% al Centro e per il 42,8% nel Sud e nelle Isole. In materia di ricostruzione post-sisma 2009 in Abruzzo, il Cipess ha inoltre disposto l'assegnazione di circa 9,2 milioni per il 2024 per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni centrali e locali impegnate nella attività di ricostruzione, ha sottolineato il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli. "Il Contratto di programma dà una visione di programmazione importante per l'azienda e per il paese. Veniamo da due anni importanti, abbiamo fatto tanto in termini di investimenti, di gare e di progettazione e questo documento è la risposta prospettica di quello che sarà il futuro, uno strumento fondamentale per riprendere un cammino", ha detto l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

