Urso, 'cresce il numero di investitori interessati all'auto'

"Abbiamo già presentato le condizioni del nostro Paese, le sue straordinarie performance ad alcuni gruppi di auto sia orientali sia occidentali, e non vi dico il numero ma quasi ogni giorno cresce il numero di coloro che guardano all'Italia per investimenti". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla presentazione dell'Osservatorio imprese estere di Confindustria e Luiss. "I produttori di auto che non hanno ancora stabilimenti in Europa o ne hanno troppi pochi - osserva il ministro - hanno puntato sul nostro Paese per realizzare investimenti produttivi sia sull'auto sia sulle componenti a cominciare dalle batterie elettriche. È normale che sia così perché se l'Europa si chiude o pone delle barriere come gli Stati Uniti per tutelarsi dalla concorrenza sleale, guardano all'Europa e tendono a dire: vengo in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA