Al summit ChangeNow anche le novità del Gruppo Renault

Al summit ChangeNow, che si terrà dal 25 al 27 marzo al Grand Palais Éphémère di Parigi, ci saranno anche il Gruppo Renault e la sua filiale The Future Is Neutral, per presentare i loro progressi nell'economia circolare. Tra le novità da raccontare nel contesto dell'evento parigino, The Future Is Neutral, avrà anche quella relativa alla nuova attività di ricondizionamento di tre componenti adattati per il motopropulsore elettrico. Una novità assoluta per il settore automobilistico europeo, che ora consente ai proprietari di veicoli elettrici di scegliere tra i componenti originali nuovi e una gamma di prodotti ricondizionati di qualità, più accessibile (fino al 30% meno costosa), consentendo così di ridurre l'impatto sulle risorse e sulle emissioni di CO2.

Per sostenere la democratizzazione e l'ampliamento della gamma 100% elettrica, il Gruppo Renault proporrà questa offerta in after-market: motore elettrico (ZOE, Twingo E-Tech, Kangoo E-Tech e Master E-Tech), elettronica di potenza (ZOE e Kangoo E-Tech) e batteria di trazione (ZOE, Twingo E-Tech e Megane E-Tech) ricondizionati. Dal 2024, The Future Is Neutral sarà in grado di produrre oltre 3.000 componenti ricondizionati per i veicoli elettrici a Flins.



