Brabus 930: la versione estrema della Mercedes Classe S

Brabus ha realizzato la sua interpretazione dell'ammiraglia sportiva di Mercedes, la AMG S 63 E Performance, creando una berlina dal fascino prestazionale che risponde al nome di Brabus 930, nella quale lusso e prestazioni convivono in armonia.

Esteticamente, spiccano i dettagli aerodinamici che interessano soprattutto la parte bassa della vettura senza intaccarne lo stile originario, e nella fiancata vengono messi in evidenza i cerchi forgiati da 22 pollici monodado dal quale si irradiano 20 raggi per un design sportivo e sofisticato. Per una migliore guidabilità, inoltre, l'altezza da terra può essere abbassata fino a 10 millimetri. D'altra parte, con 930 CV e 1.510 Nm di coppia massima erogati dalla power unit ibrida alla spina c'è bisogno di un assetto ben calibrato, oltre che della trazione integrale, comunque presente. Anche perché le prestazioni sono da supercar, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,2 secondi, ed una velocità massima, limitata elettronicamente, a 290 km/h.

Numeri a cui si accompagna anche una sinfonia di scarico fornita dall'impianto sportivo Brabus che, all'occorrenza, può diventare anche discreta, per massimizzare il comfort, a seconda della modalità impostata.

Nei viaggi è possibile apprezzare il lusso degli interni Brabus in pelle nera, con la tipica superficie trapuntata, in cui spiccano i loghi 77 sui sedili come omaggio all'anno di fondazione dell'azienda. Non mancano, infine, dettagli sportivi come le superfici in fibra di carbonio della plancia.



