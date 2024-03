Test Amg in Svezia per nuova piattaforma vetture a batteria

Il gruppo Mercedes ha annunciato di aver effettuato con successo test artici con vetture "muletto" realizzate utilizzando la nuova piattaforma Amg.Ea che sarà impiegata dal brand sportivo Amg per costruire i suoi futuri modelli ad alte prestazioni. Le prove sono state effettuate in Svezia, in aree limitrofe al Circolo Polare, con temperature di esercizio intorno ai meno venticinque gradi.

Nel rilasciare alcune immagini, scattate su un lago ghiacciato del Paese scandinavo, il Costruttore ha chiarito che i prototipi utilizzati sono stati allestiti, appunto, sulla nuova piattaforma AMG Electric Architecture che nei prossimi mesi sarà sottoposta a un intenso programma di sviluppo in vari continenti, con condizioni climatiche il più possibile differenti ed estreme.

"La nostra futura architettura veicolo - chiariscono da Affalterbach - sarà pionieristica e aprirà la strada a una serie di nuove innovazioni. Il concetto alla base di Amg.Ea offre un mix senza precedenti di densità di energia e potenza, dimensioni e peso. La sua 'power unit' elettrica, infatti, opera in combinazione con una nuova batteria ad alte prestazioni e ad alto voltaggio".

