Anche Jeep Performance Parts by Mopar all'Easter Jeep Safari

Ci sarà anche il team di progettisti Jeep Performance Parts by Mopar all'annuale Easter Jeep Safari di Moab, nello Utah, dal 23 al 31 marzo 2024. In particolare, firmati Mopar saranno due nuovi concept, unici nel loro genere, che si arrampicano sulle rocce e affrontano ogni terreno.

Obiettivo dichiarato, quello di portare la guida in fuoristrada a un livello superiore su alcuni dei percorsi più difficili del mondo e dimostrare tutte le capacità offroad di Jeep attraverso tutte le sue generazioni.

Mopar è il riferimento globale dei ricambi e degli accessori originali Stellantis. Semplice combinazione delle parole MOtor e PARts, Mopar offre un servizio di ricambi e un'assistenza clienti personalizzata. Nato nel 1937 come linea di prodotti antigelo, Mopar si è evoluto nel corso di oltre 85 anni sino a diventare sinonimo di personalizzazione, cura ed enfatizzazione delle prestazioni.

Mopar ha lasciato il segno negli anni Sessanta, durante l'era delle muscle-car, con componenti ad alte prestazioni per migliorare la velocità e la maneggevolezza sia su strada sia nelle corse. In seguito Mopar ha ampliato il proprio raggio d'azione includendo l'assistenza tecnica e il supporto ai clienti, e oggi integra le attività di assistenza, ricambi e customer care per migliorare il supporto ai clienti e ai concessionari in tutto il mondo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA