Pichetto, 'poche auto elettriche in Italia per motivi economici'

"Se in Italia non si stanno sviluppando i veicoli elettrici, come in altri Paesi d'Europa, è per una ragione non di tipo tecnologico o di scelta, ma economico". Lo ha detto oggi Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervistato via video al Salone LetExpo di Verona. "Se in Italia - ha precisato il ministro - ci vogliono 5-6 annualità di salario medio per comprare un'auto elettrica e in Germania ce ne vogliono tre, è chiaro che c'è una differenza sostanziale e in questo caso non c'entra proprio nulla la tecnologia", ha concluso.



