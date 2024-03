L'ambasciatore Buccino ad Andorra firma accordo su patenti guida

L' Ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, con accreditamento secondario presso il Principato di Andorra, si è recato ieri nello Stato pirenaico in occasione della celebrazione della festa nazionale. È stato ricevuto dalla ministra degli Esteri Imma Tor Faus e ha partecipato ad una sessione straordinaria del Consell General (Parlamento unicamerale andorrano), aperta al corpo diplomatico e alle autorità civili, informa una nota dell'ambasciata.

Nella giornata odierna l'ambasciatore Buccino Grimaldi e la ministra Imma Tor Faus hanno firmato un accordo in materia di conversione reciproca delle patenti di guida. La conclusione di questa convenzione, che avrà un impatto positivo sulla vita quotidiana dei cittadini italiani e andorrani, è giunta dopo 13 anni di negoziati.



