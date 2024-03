Ubriaco su moto rubata si schianta contro auto carabinieri

Ubriaco, su una moto rubata, si schianta contro la pattuglia dei carabinieri dopo avere bruciato il rosso al semaforo. È successo a Santa Margherita Ligure (Genova). I militari hanno denunciato un ragazzo di 19 anni, etiope, per ricettazione e guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo e i carabinieri stavano viaggiando nei due sensi opposti di marcia quando la moto si è andata a schiantare contro la pattuglia della stazione dell'Arma di Portofino. Il miliare alla guida e il centauro sono rimasti feriti in modo lieve. Dai controlli è emerso che la moto era stata rubata a Rapallo. Sottoposto all'alcol test il tasso alcolemico è risultato quattro volte superiore al limite consentito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA