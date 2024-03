Troppe multe col velox transfrontaliero, interviene prefetto

Segnalazioni in lingua francese e indicatore istantaneo di velocità e radar lampeggiante: sono le soluzioni decise oggi dalla prefettura di Imperia, di concerto con Anas, polizia stradale e Comune di Ventimiglia, per limitare il più possibile l'incidenza di multe con l'autovelox situato sulla statale 20 del Col di Tenda, in frazione Trucco, nella città di confine, al centro di un caso internazionale che coinvolge Italia e Francia. A causa dell'elevato numero di multe (38.854 in circa sei mesi) il dispositivo è tra i primi a livello nazionale come numero di contravvenzioni. Anas e Prefettura, infatti, hanno deciso di mantenere la velocità massima su quel tratto a 50 km/h, malgrado la richiesta di portarla a 70 km/h , dovuta al fatto che non ci sono attraversamenti pedonali e che la strada è piuttosto scorrevole in quel punto. La statale 20, inoltre, parte da Ventimiglia ma attraversa anche il versante francese della Val Roya. Per questo motivo e soprattutto per il fatto che ci sono molti pendolari francesi che percorrono ogni giorno quel tracciato, la prefettura ha deciso di implementare la cartellonistica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA