Maserati è main sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters

Maserati si conferma main sponsor ed auto ufficiale del Rolex Monte-Carlo Masters, il prestigioso torneo di tennis ATP Tour Masters 1000, che si terrà dal 6 al 14 aprile 2024. L'evento vedrà gli atleti sfidarsi sui campi di terra battuta del Principato. Per il brand del tridente si tratta del terzo anno consecutivo in cui è presente alla manifestazione sportiva che richiama i nomi più illustri del ranking, i quali verranno accompagnati tra un match e l'altro dalle vetture della casa di Modena.

Quello del Rolex Monte-Carlo Masters è un contesto con un contorno glamour che si mescola al prestigio di uno dei tornei più importanti del circuito internazionale, in cui il lusso unito all'eleganza ed alla performance di Maserati trovano una collocazione ideale, in linea con i valori dell'evento. Per cui, appare naturale ritrovare la ricercatezza delle creazioni del tridente tra le strade del Principato simbolo dell'esclusività più desiderata.

La flotta di vetture del tridente, oltre a garantire gli spostamenti fuori dal campo degli atleti ed ospiti, consentirà a quest'ultimi di effettuare dei test drive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA