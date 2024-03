Furti auto, 2 arresti nella stessa area di servizio sulla SS 121

Due persone, rispettivamente di 32 e 22 anni, sono state arrestate nella stessa area di servizio lungo la Strada Statale Palermo-Agrigento in due distinte operazioni dai carabinieri del reparto radiomobile di Lercara Friddi (Palermo) insieme ai colleghi delle stazioni di Vicari e Godrano, il primo perché sorpreso alla guida di un'auto rubata nei giorni scorsi a Palermo, il secondo per ricettazione di un'auto risultata rubata. Il 32 enne è stato bloccato dopo che la centrale operativa ha segnalato la presenza sull'arteria di un'auto rubata. L'uomo era fermo nell'area di servizio e non appena ha visto le gazzelle ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e arrestato.

Nella stessa area di servizio i militari hanno notato un'altra vettura rubata con alla guida il 22enne.



