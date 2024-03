Elon Musk visita l'impianto Tesla sabotato in Germania

Il capo di Tesla, Elon Musk, è stato accolto con applausi e cori dei suoi dipendenti che scandivano "Elon" durante una visita a sorpresa allo stabilimento di Grünheide, a sud di Berlino: si tratta dell'unica fabbrica europea della casa automobilistica americana ed era rimasta bloccata per otto giorni fino ad oggi a causa di un attentato incendiario che ha distrutto un vicino traliccio dell'alta tensione. Lo riferisce l'agenzia Dpa. Musk è venuto a fare il punto della situazione nel giorno in cui è ripresa la produzione, annunciata da una portavoce dell'azienda, e verso mezzogiorno ha parlato con dipendenti sotto un tendone all'interno del perimetro della fabbrica. Il multimiliardario, durante la sua apparizione, ha portato in braccio e sulle spalle un bambino di cui non è stata rivelata l'identità. Dopo Musk, anche il direttore dello stabilimento André Thierig ha parlato ai dipendenti e li ha ringraziati per come si sono comportati durante il blocco. "Questo è (stato) un attacco alla Gigafactory", ha detto ma "siamo tutti uniti". I dipendenti sono felici della ripresa della produzione, ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica Michaela Schmitz a un'emittente locale. Martedì della scorsa settimana era stato appiccato il fuoco a un traliccio fuori dal perimetro della fabbrica ma che la alimenta. Il gruppo estremista di sinistra Vulkan ha rivendicato la responsabilità dell'attacco e le indagini vengono condotte dalla Procura federale, quella competente per i reati di terrorismo.



