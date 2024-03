Delta Integrale del chief designer di Stellantis in vendita

Su bringatrailer.com è in vendita la Lancia Delta Integrale Evoluzione del 1992 di proprietà, dal 2018, del chief designer di Stellantis, Ralph Gilles, e precedentemente importata negli USA dal Giappone.

L'auto è dotata di libretto di servizio in lingua giapponese, e dei registri di manutenzione, e l'offerta attuale ha raggiunto i 50000 dollari.



Questa Delta da appassionati presenta un motore quattro cilindri in linea da 2 litri ricostruito e dotato di alberi a camme Colombo & Bariani; di un chip ECU Eprom; e di un collettore di scarico Walkers Garage. Per gestire la potenza sfrutta la trazione integrale con giunto viscoso centrale e differenziale posteriore a slittamento limitato.

La livrea è Rosso Monza, mentre i cerchi da 15 pollici sono della Speedline con coprimozzo Abarth, gli ammortizzatori sono regolabili e le pasticche sono state cambiate nel 2018, mentre gli pneumatici Kumho Ecsta V720, della misura 225/45, sono stati prodotti nel 2017. L'abitacolo presenta i sedili anteriori Recaro rivestiti in tessuto grigio il volante ed il pomello del cambio MOMO, e la strumentazione segna 101.000 km. Non mancano l'aria condizionata ed un impianto audio Pioneer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA