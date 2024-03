Automotive, la Camera approva la mozione della maggioranza

Nell'Aula della Camera viene approvata la mozione presentata dalla maggioranza sull'Automotive, che chiede tra l'altro al governo di decidere strategie con Stellantis. Anche questa, così come quella dell'opposizione, è stata votata per parti separate. Ma ha ricevuto il via libera nel suo complesso.

"L'operazione che ha portato all'incorporazione di Fca, perchè di incorporazione si è trattato, e quindi alla nascita di Stellantis avvenuta di fatto 4 anni fa nella scorsa legislatura é stata sottovalutata nella ricaduta sugli stabilimenti italiani e sull'occupazione, contrariamente a quanto fatto dal governo francese". Così il ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso a Montecitorio in occasione della discussione delle mozioni per il rilancio dell'automotive. "Non a caso, a differenza di quelle francesi, le fabbriche italiane hanno risentito della mancanza di investimenti di questi ultimi 4 anni".

"L'impatto sull'indotto è evidente a tutti. Una dinamica preoccupante che ha spinto il governo ad avviare un confronto non privo di tensioni con Stellantis. Un confronto che si è realizzato prima nel tavolo automotive e poi in un tavolo specifico su Stellantis insediato a dicembre".



