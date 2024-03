Ram Trucks Europe ancora al fianco del campionato Mxgp

Per la stagione 2024 Ram Trucks Europe sarà ancora al fianco del Campionato Mondiale Mxgp nelle vesti di partner ufficiale. La collaborazione, nata nel corso del 2022 a Loket e ufficializzata per la prima volta per la passata stagione, si rinnova quindi all'insegna della connessione tra lo spirito del marchio e il mondo delle competizioni sportive.

Anche in questa stagione Ram Trucks Europe figurerà sui circuiti di gara come partner ufficiale di uno dei più prestigiosi campionati offroad del mondo, con la presenza dei suoi veicoli lungo la pista e attorno al paddock, ma anche con la sponsorizzazione in tutti i materiali connessi all'organizzazione degli eventi.

Rinnovata anche la sponsorizzazione delle sessioni di qualificazione Mxgp e Mx2, che continueranno a chiamarsi Ram Qualifying Races, permettendo al marchio di rivestire un ruolo da protagonista non solo nelle giornate di gara ma per tutta la durata del weekend.

Per questa edizione, poi, Ram Trucks Europe ha introdotto uno speciale 'Pemio Ram' connesso proprio alle qualifying race del sabato, dedicato unicamente alla categoria Mxgp. Al termine della stagione, il pilota Mxgp che avrà conquistato il maggior numero di Ram Qualifying Races vincerà un'esclusiva esperienza di guida con Ram Trucks Europe della durata di sei mesi.

La collaborazione ha preso il via con la prima tappa della stagione 2024, andata in scena lo scorso weekend sul circuito di Villa La Angostura, nella Patagonia Argentina.

