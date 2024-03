Operai Mercedes per rinvio dello stop ai motori endotermici

A causa della debolezza della domanda di auto elettriche, il consiglio di fabbrica di Mercedes-Benz è favorevole a posticipare l'abbandono dei motori endotermici. Lo scrive il sito del settimanale Der Spiegel ricordando che, secondo le normative Ue, a partire dal 2035 potranno essere immatricolate solo auto a impatto climatico zero.

Attualmente Mercedes è ancora in grado di produrre più motori a combustione o più auto elettriche, a seconda della situazione del mercato, ha notato Michael Häberle, responsabile del Consiglio di fabbrica dello stabilimento di Stoccarda-Untertürkheim e membro del Consiglio di sorveglianza della casa automobilistica. "Dobbiamo mantenere questa flessibilità il più a lungo possibile per organizzare correttamente la trasformazione", ha affermato il rappresentante.

Se la data di abbandono venisse posticipata, Mercedes-Benz potrebbe "organizzare il passaggio a un mondo di guida diverso in modo socialmente più accettabile per i dipendenti".

Questo probabilmente aumenterebbe anche le possibilità di un patto per la salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2035, come richiesto dal Consiglio di fabbrica. Finora, c'è un accordo di questo tipo solo sino alla fine del 2029.



