Ivass, prezzi Rc auto ancora in crescita a gennaio, +7,5%

Non si arresta la crescita dei prezzi delle Rc Auto. Secondo la rilevazione dell'Ivass, l'autorità di vigilanza del comparto assicurativo, il prezzo medio per i contratti sottoscritti a gennaio è di 389 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini reali, l'aumento è del +6,7%.

Come sottolinea l'Ivass "i prezzi medi sono ancora inferiori al periodo pre-pandemico. A gennaio 2019, ricorda l'istituto, erano pari a 406 euro". Per quanto riguarda i dati su base territoriale le province registrano incrementi di prezzo compresi tra il +3,3% (Catanzaro) e il +10,0% (Alessandria). Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 250 euro, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Inoltre per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l'incremento di prezzo è del 10,4%.

"Gli aumenti delle tariffe appaiono del tutto ingiustificati, considerato che non si assiste ad un analogo incremento dell'incidentalità in Italia. Il governo Meloni deve intervenire per limitare lo strapotere delle imprese assicuratrici e frenare l'escalation delle tariffe nel comparto, soprattutto in considerazione del fatto che i cittadini hanno l'obbligo di assicurare la propria autovettura, mentre le imprese assicuratrici non devono sottostare ad alcun limite tariffario". Lo afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi commentando i dati Ivass sulla crescita dei prezzi a gennaio.

"L'impennata delle tariffe Rc Auto determina una maxi-stangata da circa 877 milioni di euro su base annua a carico degli automobilisti italiani" sottolinea l'associazione.



Le tariffe Rc auto aumentano anche a causa delle tante criticità relative ai metodi non consoni in ambito assicurativo circa l'accertamento dei danni alle autovetture. Lo afferma Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, commentando i dati forniti oggi dall'Ivass.

"Le compagnie di assicurazioni giustificano i rincari con i maggiori costi a loro carico dovuti a fenomeni di illegalità e truffe nel comparto assicurativo, con particolare riferimento all'accertamento dei danni da sinistro stradale. - spiega il presidente Luigi Mercurio - Le stesse imprese assicuratrici, tuttavia, hanno sempre più svilito nel tempo il ruolo dei periti, che al contrario è fondamentale non solo ai fini di un contenimento della spesa per le riparazioni, ma anche per garantire la sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale. Per tale motivo lo scorso 14 febbraio abbiamo denunciato al Mimit e alla Commissione di allerta rapida sui prezzi alcune prassi scorrette delle compagnie, come quella di pagare i danni sulla base di preventivi o liquidazioni effettuate anche in assenza di perizie, fenomeno che fa aumentare il rischio di potenziali frodi e irregolarità nella riparazione, a danno di tutta la collettività che si ritrova poi a pagare tariffe rc auto più costose".

