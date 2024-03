Ferrari cede per beneficienza targhe inglesi personalizzate

Venticinque preziose targhe personalizzate, utilizzate da Ferrari North Europe (Fne) tra il 2008 e il 2020 per far circolare vetture da esposizione e per le prove stampa, verranno cedute e messe all'asta il prossimo 18 maggio per beneficienza.

Lo scopo, si legge nella nota, è sostenere le attività della nota organizzazione britannica Ben che si occupa di fornire aiuti ed assistenza alle famiglie dei lavoratori e dei pensionati del settore automotive.

Tutti questi numeri di registrazione (in quel Paese le targhe vivono in modo indipendente dalle auto e più sono 'corte' più valgono) saranno messi in vendita da Iconic Auctioneers durante l'asta di auto Ferrari che si svolgerà al SupercarFest al Sywell Park, nell'East Northamptonshire.

Fra le targhe in vendita spiccano la 458 FNE (appunto come Ferrari North Europe) che è stata utilizzata per quattro vetture del parco stampa in Gb tra il 2011 e il 2014, compresa la 458 Speciale che ha vinto tutti i premi dei media britannici proprio nel 2014.

Nel lotto ci sarà poi il numero d'immatricolazione F1 CAL che Ferrari North Europe ha utilizzato per far circolare sei auto di proprietà fra il 2006 e il 2016, evidentemente della serie California. Tra queste una California Handling Speciale e una California T.

F8 TRB è stata invece utilizzata nel 2020 da Ferrari North Europe, come evidenzia la sigla, per una 'press car' F8 Tributo, mentre la targa V12 SFT è apparsa su due 812 Superfast di proprietà di Fne che sono state utilizzate nel 2018 e nel 2019.

Egualmente preziosa e ricca di valori storici la targa V70 LAF che è servita per far circolare una rara LaFerrari Aperta prodotta per celebrare il 70mo anniversario dell'azienda e che ha fatto da 'apripista' nel Tour celebrativo che nel 2017 ha attraversato il Regno Unito.

Diversa infine la storia della targa F1 FWE che è apparso su un'auto stampa registrata per conto di Ferrari West Europe, la divisione che ha sede a Parigi.

Per il momento non sono state divulgate le stime di queste e delle altre targhe di Fne che vendute per beneficienza il prossimo 18 maggio. Ma se è vero che l'immatricolazione F40 GTO è in vendita per 43.500 sterline c'è da attendersi un importante risultato dell'asta.







