Soccorso in autostrada, ruba il carroattrezzi: denunciato

Soccorso in autostrada due volte nel giro di quattro ore perché rimasto senza gasolio, ruba il carroattrezzi e si dà alla fuga col suo veicolo ancora agganciato. E' quanto accaduto ieri lungo l'A1 nell'Aretino, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Arezzo poi intervenuta con gli agenti della sottoosezione di Battifolle della polstrada. Secondo quanto spiegato intorno alle 3 una pattuglia è stata inviata in A1 poco prima di Valdichiana dove, in carreggiata nord, era stato segnalato un autocarro fermo in corsia di emergenza con le luci spente. Il veicolo è stato poi trainato fuori dall'autostrada da un carroattrezzi: il conducente, identificato per un ventenne italiano, sosteneva di avere terminato il carburante. Poche ore dopo la sala radio di Firenze della polstrada contattava nuovamente la stessa pattuglia, indirizzandola, per un analogo intervento, alcuni chilometri più a nord rispetto a prima. I poliziotti hanno trovato lo stesso veicolo soccorso poco prima di nuovo fermo, sempre senza carburante, sempre in corsia di emergenza e sempre condotto dallo stesso giovane. Quest'ultimo, all'improvviso si sarebbe poi messo alla guida del carroattrezzi con ancora il suo autocarro attaccato, andandosene via. Raggiunto è stato denunciato per furto aggravato mentre il suo veicolo, sempre senza carburante, è stato sequestrato.



