Formula E guidata da una donna scatta più veloce di una F1

La pilota saudita Reem Al Aboud, la prima e più giovane donna saudita a poter girare su di una monoposto già nel 2018, ha fatto registrare un tempo da 0 a 100 km/h più veloce di quello delle attuali F1 con una vettura di Formula E, evidenziando l'impegno del campionato in questione a livello di innovazione ed iinclusione.

Nello spcifico, la Al Aboud ha coperto lo scatto con partenza da fermo fino ai 100 km/h in soli 2,49 secondi, superando il parametro di riferimento per le monoposto FIA di 2,6 secondi, al volante di una vettura GENBETA. Si tratta di una monoposto che nasce sulla base di una GEN3 "sbloccata" e migliorata dai partner del campionato. Infatti, vanta una potenza di 400kW e sfrutta le migliorie apportate da Hankook Tire e SABIC, rappresentando il massimo della tecnologia attuale nelle corse elettriche. "Essere parte di questo record è un sogno che si avvera - ha dichiarato Reem Al Aboud - non si tratta solo di velocità, ma di rompere le barriere e di mostrare l'immenso potenziale delle donne negli sport motoristici. La Formula E mi ha dato la possibilità di fare una dichiarazione importante e sono onorata di far parte di questo viaggio verso la parità di genere nelle corse".



