Cupra rinnova l'accordo con Barcellona FC fino al 2029

Si rinnova l'alleanza globale tra Cupra ed FC Barcelona, con il brand automotive che continuerà ad essere Official Automotive and Mobility Partner del club, nonché Official Car fino a 2029, quindi per le prossime cinque stagioni, con l'estensione del legame a tutti gli sport professionistici della società.

Per il rinnovo dell'accordo si è svolto un evento presso la sede centrale di Cupra, a Martorell, al quale hanno preso parte il ceo del marchio, Wayne Griffiths, ed il presidente del club FC Barcelona, Joan Laporta, un incontro a cui hanno presenziato anche i giocatori delle diverse squadre professionistiche del club. Tra i diversi atleti anche la punta della squadra calcistica Robert Lewandowski. "In Cupra - ha spiegato Wayne Griffiths, ceo del brand - condividiamo i valori del club FC Barcelona, il più grande del mondo. Entrambi abbiamo una missione globale per ispirare il mondo da Barcellona, affrontiamo le sfide con passione e abbiamo l'ambizione di vincerle. Il nostro impegno condiviso per il futuro e per le nuove generazioni ha creato un legame unico che siamo felici di portare avanti. Il rinnovo della nostra alleanza globale ci consentirà di continuare a sfidare lo status quo sul campo e sulla strada e di rafforzare la nostra ambizione di trasformare Cupra in un marchio veramente globale".



