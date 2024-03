SHEdrivesalambo: oltre 400 km in Medio Oriente sulla Urus S

L'evento #SHEdrivesalambo, partito nel 2023 in America, ed esteso ad altri mercati a livello globale, con l'obiettivo di dare voce ai messaggi di Automobili Lamborghini in materia di diversità, equità e inclusione, è arrivato in Medio Oriente, dove un gruppo di donne che sono state impegnate in un viaggio su strada lungo un itinerario da Dubai a Ras Al Khaimah. Le protagoniste, al volante del Suv Lamborghini Urus S, il più venduto alle donne nella regione, hanno percorso oltre 400 chilometri e, nel corso dell'evento, hanno superato la vetta più alta degli Emirati Arabi, soggiornando anche in un'area protetta del deserto di Al Wadi. L'esperienza, che si è svolta su strade tortuose, e ha visto il modello a ruote alte della Casa del Toro disimpegnarsi anche in off-road, ha mostrato alle partecipanti panorami mozzafiato ed è stata l'occasione per una profonda immersione nel marchio.

Infatti, nel corso di due giorni, le ospiti protagoniste hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza del brand a 360 gradi tramite un workshop sui principi lungimiranti e di rottura degli stereotipi della Lamborghini; una sessione del Centro Stile; ed una dimostrazione sulle possibilità, quasi infinite, offerte dal programma di personalizzare Ad Personam. "È stato fantastico accogliere gli ospiti del Medio Oriente per questo evento - ha dichiarato Paolo Sartori, regional head di Automobili Lamborghini Medio Oriente e Africa - dando loro l'opportunità di guidare la Urus S e di capire di più su Lamborghini e su come stiamo lavorando per elevare il nostro marchio tra un pubblico più ampio per evitare gli stereotipi comuni".

