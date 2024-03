Pikes Peak 2024, Hyundai torna per vincere corsa in salita

Forte di una partecipazione che è iniziata nell'ormai lontano 1992 e a sei anni dall'ultima presenza ufficiale, Hyundai torna alla celebre (e difficilissima) corsa in salita Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, che in quasi 20 km porta i concorrenti da quota 2.862 metri sul livello del mare fino al traguardo in vetta a quota 4.300.

Giunta alla 102esima edizione quella che conosciuta come 'La corsa alle nuvole' - in programma per il prossimo 23 giugno - vedrà la partecipazione di un vero squadrone di vetture da competizione Hyundai. Saranno affidate, si legge nella nota, a una formazione di 'piloti stellari'- Sono Paul Dallenbach (11 vittorie nella Pikes Peak); Robin Shute (4 vittorie e detentore del titolo King of the Mountain (e Daniel Sordo Castillo pilota spagnolo di Hyundai Motorsport nel Campionato del mondo rally. II quarto pilota sarà annunciato - spiega la Casa sudcoreana - in un secondo momento. "Il pilota è uno degli elementi più importanti per avere successo alla Pikes Peak - ha affermato Till Wartenberg, vicepresidente Hyundai e capo di N Brand e Motorsport - e per questo abbiamo selezionato i massimi esperti di questa gara assieme al pilota Hyundai Motorsports WRC Dani Sordo".

A sua volta Randy Parker, ceo di Hyundai Motor America, senza svelare nulla sulle caratteristiche delle vetture che saranno in gara, ha ribadito che "Pikes Peak è una delle sfide uniche e storiche ancora rimaste negli sport motoristici".

"Ha resistito alla prova del tempo perché la montagna non cede mai. Il tempo rende estremamente difficile fare una corsa pulita e per conquistare la montagna tutto deve andare alla perfezione. Per battere e stabilire record sono necessarie un'enorme quantità di preparazione e un po' di fortuna".



