Alfa Romeo ha celebrato la 33 Stradale con '33 Stradale day'

Se il 2023 rimarrà nella storia di Alfa Romeo anche come l'anno della 33 Stradale, la casa automobilistica ha annunciato la nascita del '33 Stradale Day', una ricorrenza che, a partire dal 3 marzo 2024 vuole diventare un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati.





Una data simbolica, quella del 3/3, che richiama il nome della nuova fuoriserie Alfa Romeo, manifesto in termini di stile ed esperienza di guida. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, per 33 cultori del marchio, la nuova coupé a 'due posti secchi' coniuga storia del marchio e futuro ed è prodotta mediante un processo artigianale unico con standard di altissima qualità e cura del dettaglio.

Il 33 è diventato un numero ricorrente per il marchio a cominciare della crescita di Alfa Romeo del 2023, del 33% rispetto al 2022. 33 mesi fa, poi, nel giugno 2021, Alfa Romeo ha vinto, con l'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport (1929), la rievocazione storica della 1000 Miglia, competizione storica definita da Enzo Ferrari "La gara automobilistica più bella al mondo".

Il 1933 fu anche un anno di gloria sportiva, con Alfa Romeo che dominava le competizioni sportive. Il celebre duo Nuvolari-Compagnoni si aggiudica la Mille Miglia sulla performante 8C 2300. Sulla stessa vettura Antonio Brivio domina in Sicilia la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata al mondo.

