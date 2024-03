Rubata la moto a Rose Villain, 'ritrovata in neanche 12 ore'

E' andato a buon fine il tam tam via social di Rose Villain, la cantante milanese tra le rivelazioni di Sanremo 2024 con "Click boom!", che ieri sera con un post ha chiesto aiuto ai suoi follower: "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così". E a sorpresa, in "neanche 12 ore. Mi avete ritrovato la moto", ha postato stamane la rapper 34enne milanese, ringraziando tutta la community che la segue e che l'ha aiutata per "i messaggi, la ricerca, per aver inoltrato la foto ai vostri amici". E al fan, definito "drago" che gliel'ha ritrovata, ha promesso biglietti dei suoi live "a vita". "Non so come ringraziarvi, stasera vi faccio sentire un altro spoiler del nuovo disco", ha concluso.



