Furti nelle auto in sosta a Roma, 2 arresti

E' di sei arresti nelle ultime ore per furti e rapine il bilancio di controlli della polizia a Roma. Due di questi, in particolare, per furti commessi a bordo di auto in sosta.

Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato una donna di 32 anni per tentato furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti in via Alcamo dove un residente l'ha notata rovistare all'interno di una macchina. L'uomo, svegliato di soprassalto da un forte rumore, è andato in strada e ha notato che l'auto aveva un vetro infranto e così ha dato l'allarme. La 32enne è stata trovata in possesso di un martelletto, due torce e monete. Sulla stessa strada, nel raggio di 50 metri, c'erano altre 9 macchine con il vetro rotto e gli interni rovistati.

Mentre i poliziotti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno arrestato un 35enne ucraino per furto aggravato e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. In via Giovanni Lanza hanno sentito un dispositivo di allarme provenire da un'auto e hanno sorpreso l'uomo che rovistava nell'abitacolo. Nel tentativo di darsi alla fuga ha spintonato e colpito gli agenti con gomitate ma è stato bloccato. Nel corso della colluttazione dalla tasca dell'uomo è fuoriuscito un cacciavite e all'interno di una busta in stoffa sono state trovate un paio di scarpe, una cassa audio Bluetooth e un paio di cuffie auricolari.



