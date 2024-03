Rubavano auto a Roma nord, arrestati

Hanno messo a segno diversi furti diauto ma sono stati arrestati dalla polizia. Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, coadiuvati dai colleghi del Distretto Fidene, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne italiano e dei domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici nei confronti di una donna di origini ucraine di 33 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono iniziate subito dopo i primi due furti avvenuti a fine luglio all'interno di un garage condominiale di via Flaminia, in cui sono state rubate due auto a distanza di due giorni. A incastrarli un 'colpo' messo a segno a fine agosto in via della Camilluccia. In un video, fornito dalla proprietaria, si vedeva chiaramente un uomo che provava a uscire dal cancello a bordo di un'auto, poi risultata essere a noleggio. Una volta localizzata l'auto a noleggio i poliziotti hanno intercettato, regolarmente parcheggiata, anche la macchina rubata in via della Camilluccia e poco dopo ha fermato i due.

Nel borsello del 40enne sono stati trovati telecomandi rubati mentre in quello della donna sono state trovate le chiavi di un'auto che aprivano e mettevano in moto proprio la vettura rubata alla Camilluccia. Sono sospettati di altri numerosi furti commessi sempre in zona Roma nord.



