Smog: a Lucca e nella Piana limite 18 gradi temperatura media

Per diminuire il rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM19), i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini hanno deciso, sulla base del Pac d'area, di emettere una nuova ordinanza che ribadisce alcune misure fino al 31 marzo e introduce, sempre fino al 31 marzo, il limite di 18 gradi (con tolleranza di 2 gradi) per le temperature medie nelle case, nei negozi, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Per gli esercizi commerciali e gli edifici con accesso al pubblico prosegue poi l'obbligo di chiusura delle porte di accesso.

L'ordinanza ricorda e ribadire che fino al 31 marzo persiste il divieto di combustione di biomassa all'aperto (abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere). Prosegue, si spiega, anche il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biocombustibile solido, con classe di prestazione emissiva inferiore a '3 stelle', compresi i focolari aperti, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento. Sono esclusi i generatori di calore che rappresentano l'unico sistema di riscaldamento per l'abitazione o che sono utilizzati nelle aree collinari e montane poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.



