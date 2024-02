Urso, 'per l'auto interlocuzione anche con Tesla'

Per l'aumento della produzione di veicoli in Italia "abbiamo avviato interlocuzioni con produzioni di vari Paesi, non soltanto orientali ma anche occidentali". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera, ricordando che in una città della Germania "hanno respinto un piano di espansione massiccia dell'impianto di assemblaggio europeo di Tesla e questo comporterà certamente una decisione del gruppo". Gruppo con il quale ci sarebbero contatti. "Stiamo avendo riscontri molto positivi ma si tratta di un processo che richiede prudenza". Con Tesla "dialoghiamo da mesi", sottolinea Urso. "L'Italia è partita in ritardo in questa politica di attrazione di investimenti esteri, abbiamo una sola casa automobilistica" ma "in poco tempo siamo stati in grado di invertire la tendenza e far guardare al governo con rinnovato interesse", aggiunge Urso. I produttori esteri interessati ad approcciare l'Europa, rimarca Urso, sono "case automobilistiche che al momento non producono in Europa ma che guardano con interesse al nostro mercato consapevoli anche, come indicava lo stesso presidente Draghi ieri che dovremo necessariamente tutelare il mercato interno dalla concorrenza con misure commerciali come stanno facendo gli Stati Uniti e con misure industriali".



Urso, 'nella componentistica auto un milione e 200 mila addetti'

Il comparto della componentistica auto nel nostro Paese è composta da circa 2200 imprese che danno occupazione a oltre 167 mila addetti, mentre la filiera allargata vede oltre 5500 aziende che impiegano 273 mila addetti diretti nelle attività produttive e circa un milione e 200 mila inclusi gli addetti indiretti. Sono i numeri citati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera. La filiera allargata genera circa 90 miliardi di euro di fatturato pari al 9,9% di tutto il settore manifatturiero con un'incidenza sul prodotto interno lordo italiano del 5,2% con "eccellenze riconosciute a livello globale". Secondo le previsioni di Anfia la dinamica espansiva del settore "è proseguita lo scorso anno" ma il ministro segnala "almeno tre fattori di rischio" per la sua tenuta. Questi sarebbero l'andamento fortemente legato alla produzione nazionale ed europea, la sfide della decarbonizzazione e "ancora di più l'incertezza del quadro economico europeo" e, infine, "le strategia del principale produttore italiano e l'ingresso di nuovi competitor in Italia e in Europa".

Urso, '3 aziende di auto cinesi hanno visitato l'Italia'

"A metà di ottobre dello scorso anno una delegazione ministeriale ha visitato le più grandi case automobilistiche cinese produttrici di veicoli elettrici. In seguito a quella missione, tre aziende leader cinesi sono venute in Italia a incontrarsi con i nostri uffici per parlare delle possibilità offerte dal nostro paese e visitare possibili siti". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera. "Stiamo approfondendo", aggiunge il ministro spiegando che si parla non di assemblaggio di auto ma di produzione.

