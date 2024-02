Pagani in una mostra temporanea allo Shanghai Museum

Pagani sarà protagonista presso lo Shanghai Museum dal 4 marzo al 14 aprile con la mostra temporanea intitolata "Le forme dell'Aria: da Leonardo da Vinci a Pagani Utopia". L'evento sarà inaugurato nella giornata del 4 marzo da Horacio Pagani, founder & chief designer di Pagani Automobili, il quale racconterà dell'influenza di Leonardo da Vinci nell'ispirare il proprio lavoro e quello del suo team. Nell'esposizione sarà presente un modello iconico della storia di Pagani Automobili, la Zonda Cinque, presentata al Salone di Ginevra del 2009, e nata con l'obiettivo di essere la Zonda stradale più estrema di sempre, con una produzione limitata a soli cinque esemplari. Ispirata dalla Zonda R, da cui ha ripreso le prese d'aria su cofano e tetto e nuovi elementi aerodinamici, è stata la prima vettura stradale ad adottare un telaio in carbo-titanio, offrendo numerosi vantaggi in termini di leggerezza, resistenza e prestazioni, nonché la prima Zonda a montare un cambio sequenziale 6 marce robotizzato.



Questa mostra temporanea rappresenta la terza tappa di un percorso inaugurato a Milano, proseguito nella città natale di Leonardo e ora giunto in Asia. L'inaugurazione di "Le forme dell'Aria: da Leonardo da Vinci a Pagani Utopia" si svolge nella cornice dell'Italian Design Day 2024, la rassegna tematica annuale lanciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione e con il sostegno del Ministero della Cultura, quest'anno dal tema "Fabbricare Valore: inclusività, innovazione e sostenibilità". Nel dettaglio, al primo piano, la mostra temporanea esplorerà l'influenza delle intuizioni di Leonardo nella genesi della Pagani Utopia, e si potrà ammirare l'intera evoluzione dell'auto partendo dai primi disegni originali fino ad arrivare ai componenti più rappresentativi come il leverismo del cambio, la pedaliera, ed i quattro scarichi. Al piano terra, i visitatori potranno rivivere i momenti essenziali della storia di Pagani Automobili. Inoltre, accanto all'esposizione temporanea si troverà la mostra "Chi è Leonardo da Vinci?", dedicata al grande artista, alla sua pittura e ai suoi disegni affiancando alle sue opere alcuni capolavori dell'arte cinese dal X al XVI secolo, provenienti dalle collezioni dello Shanghai Museum. "Leonardo è stato uno dei primi a sostenere che l'arte e la scienza possono camminare insieme, mano nella mano, e che la distanza tra le due discipline è in realtà solo apparente - ha dichiarato Horacio Pagani, founder & chief designer di Pagani Automobili - questo concetto è importante perché può ispirare un nuovo modo di interpretare qualsiasi attività umana, ed è ciò che permette di realizzare creazioni veramente universali".

