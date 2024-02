Musk paga 2.000 dollari a una pasticceria dopo gaffe Tesla

Elon Musk paga 2.000 dollari a una pasticceria di San Jose, California, dopo che Tesla aveva annullato un ordine all'ultimo minuto e la proprietaria si era lamentata sui social. "Appena sentito. Faremo qualcosa di buono per la pasticceria", ha scritto Musk su X dopo aver notato l'attenzione che la storia stava ricevendo. La proprietaria di Giving Pie, Voahangy Rasetarinera, ha confermato il pagamento di Musk e notato come, dopo le sue lamentale online, molti nuovi clienti si sono affacciati alla sua pasticceria per consentirle di recuperare le perdite dell'ordine di Tesla prima dell'intervento di Musk.



