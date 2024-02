Fermata 3 volte senza patente e assicurazione, 6.000 euro multa

Una sanzione complessiva di 5.966 euro e il sequestro del veicolo, dopo che è stata fermata per tre volte senza patente e senza assicurazione per l'auto: è accaduto a una donna nell'Alessandrino. L'ultima volta la polizia stradale l'ha controllata sulla strada provinciale 30 Acqui-Alessandria, e la donna alla guida dell'auto non è stata in grado di esibire patente e assicurazione. Dagli accertamenti con le banche dati è emerso che quei documenti non esistono.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA