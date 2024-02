Defender Rally Series 2024 al via dal Galles

Svelata la gamma di veicoli e i piloti delle Defender Rally Series 2024, in vista del round di apertura del campionato britannico di quest' anno, in programma per sabato 2 marzo.

In base agli obiettivi degli organizzatori, l'edizione Defender Rally Series UK di quest'anno sarà la più competitiva della storia del campionato, con un massimo di 16 coppie di piloti e copiloti, che si disputeranno i singoli eventi. Le competizioni vedranno piloti sfidarsi nel principale campionato automobilistico fuoristrada monomarca del Regno Unito.

Per questa stagione, ciascuna Defender 90 appositamente preparata presenterà una versione unica della nuova livrea del campionato 2024, personalizzata da ciascun concorrente con il colore prescelto dietro un caratteristico motivo nero.

"Le competizioni Defender Rally Series - ha commentato Mark Cameron, Defender and Discovery managing director - mettono in mostra le capacità all-terrain dei nostri veicoli, altamente performanti negli ambienti più difficili. Con vero spirito eroico, i concorrenti prendono una nuova Defender 90 e, con una leggera preparazione specialistica al rally, affrontano una serie di sfide ardue per testare la robustezza del veicolo e la resistenza dell'equipaggio".

Le Defender preparate per i rally della serie sono strettamente correlate ai modelli di produzione P300 con funzionalità di sicurezza aggiuntive, tra cui sedili con specifiche di gara, roll cage approvati dalla FIA ed estintori.

Utilizzano lo stesso potente motore a benzina Ingenium da 300 CV, il cambio automatico ZF a otto velocità e l'avanzato sistema di trazione integrale dei modelli di concessionaria.

La terza edizione annuale Defender Rally Series prevede sette round e inizia con un evento Defender su misura alla Walters Arena in Galles (2-3 marzo). Ogni round è progettato per consentire ai concorrenti di sviluppare le proprie capacità in un campo chiuso e competitivo, sia che siano nuovi ai rally o piloti esperti che desiderano svilupparsi e progredire verso competizioni di livello superiore.

