Urso, Byd in Italia? Contatti con diverse case auto

"Abbiamo contatti con diverse case automobilistiche". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita allo stabilimento ex Ilva di Taranto, rispondendo a una domanda su un possibile contatto con la cinese Byd. "Abbiamo lavorato sin dall'inizio della legislatura - ha proseguito - per migliorare l'attrattività del Paese. Questo vale anche per il settore dell'automotive. Siamo l'unico Paese europeo che produce auto ad avere un unico produttore". Tornando sull'ex Ilva Urso ha parlato di "diversi investitori multinazionali, quindi anche esteri, che ci hanno già contattato perché sono interessati a questo sito produttivo della siderurgia italiana. Dobbiamo accogliere nel migliore dei modi tutti quanti vogliono realizzare un investimento produttivo nel nostro Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA