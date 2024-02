BMW iX2, a Roma la festa per la nuova elettrica compatta

Centinaia di persone hanno dato il benvenuto a iX2, la nuova compatta elettrica di Bmw che arriva in concessionaria il 3 marzo, nella sede del marchio in via Salaria, a Roma. Uno spazio recentemente rinnovato, apripista in Italia del nuovo concetto di showroom. "Quasi un negozio di moda - ha sottolineato il presidente e AD di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre - che deve affascinare il cliente, un luogo dove vivere un'esperienza unica. Un punto di arrivo dopo un primo approccio attraverso il proprio device, in un percorso unico che coniuga il digitale con il reale. Non basta più - ha sottolineato - la promessa del piacere di guidare, la nostra ambizione diventa la gioia, ovvero un'esperienza immersiva e sensoriale, moderna".

E non è certo un caso se il claim della serata è Make it real: questa seconda generazione di Bmw X2 nasce da subito sia con motorizzazione termica classica, benzina e diesel, sia in versione 100% elettrica, conquistando la i che indica questo tipo di propulsione davanti al nome del modello. E' uno Sports Activity Coupé versatile, che si staglia nel segmento delle compatte premium, e che presenta una silhouette decisamente più marcata rispetto alla precedente generazione, dalla rafforzata presenza su strada. Rinnovati tecnologia e interni, con prestazioni di stampo sportivo. Crescono anche le dimensioni del veicolo, che adesso ha un'anima ancora più sportiva. "La forma dell'auto - ha detto ancora Di Silvestre - segue l'esperienza di chi guida. E la tecnologia aiuta nel dare gioia, anche accogliendo in strutture rinnovate come questa". "La trasformazione di un luogo - ha sottolineato Salvatore Nanni, AD di Bmw Roma - che diventa una destinazione, con un'atmosfera calda e auto come oggetti di design".

La soirée è stata aperta da un monologo di Giorgio Pasotti sul viaggio tra reale e digitale e animata da dj set, dalla performance del quartetto di violini elettrici e dalla presenza di Beppe Fiorello, Lavinia Biagiotti, Ernesto D'Argenio e Jimmy Ghione.



