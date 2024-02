Brembo fornirà tutta la griglia di partenza della Formula 1

Brembo conferma la sua leadership nel campionato del mondo di Formula 1 che, per la stagione 2024, prende il via dal Gp del Bahrain, con la gara in programma il weekend del 1-3 marzo. Presente in Formula 1 dal 1975 e con oltre 500 gran premi vinti con i propri sistemi frenanti, il gruppo Brembo ha realizzato nuove soluzioni personalizzate per ciascuna scuderia e fornirà la gran parte delle monoposto tra materiale idraulico (pinze, pompe e unità by-wire) e componenti di attrito (dischi e pastiglie in carbonio). Nel 2024 viene confermata la presenza completa di Brembo in griglia di partenza: il gruppo fornirà nuovamente le proprie pinze a tutti i 10 team: nello specifico, 9 team saranno forniti con pinze Brembo mentre un team sarà fornito con pinze Ap Racing, azienda con sede a Coventry e che fa parte del gruppo bergamasco.

Ciascun team, in funzione delle esigenze specifiche della vettura, ha definito insieme agli ingegneri Brembo il rapporto ottimale tra peso e rigidezza delle nuove pinze freno. Le metodologie di progettazione a disposizione di Brembo hanno consentito di progettare un modello customizzato di pinza freno che ha permesso di arrivare al rapporto desiderato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA