F1: aspettando Hamilton, la Rossa riparte col sorriso

Ottimismo, sorrisi e la consapevolezza di poter essere almeno la seconda forza del Mondiale che sta per partire. In casa Ferrari è tornata la speranza di poter rivedere la luce in Formula 1 dopo un lungo periodo di buio dovuto non solo alla super Red Bull degli ultimi anni ma anche ad una carenza di prestazioni non all'altezza con il rango e il passato della scuderia Rossa dove il prossimo anno approderà il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Miglior tempo di Carlos Sainz nel day-2 dei test e miglior tempo di Charles Leclerc nella giornata conclusiva con la Ferrari la più veloce nel precampionato in Bahrein e anche la scuderia che ha percorso più chilometri a Sakhir (2257 in totale) trovando le risposte che i tecnici di Maranello cercavano. "Usciamo da questo test soddisfatti del lavoro fatto, sia in termini di chilometraggio percorso, e alla conseguente mole di dati raccolti, che dal punto di vista della soddisfazione di Charles e Carlos - ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur - sono stati tre giorni produttivi e privi di intoppi, che è ciò che prima di tutto si desidera dai test, specie quando è l'unico prima del via della stagione. Il nostro primo proposito era ottenere una SF-24 sincera nei comportamenti, poco sensibile al variare delle condizioni esterne e che risultasse facile da guidare".

Rispetto alla SF-23, la SF-24 si è rivelata sin da subito una vettura capace di mettere Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle condizioni di poter tenere con costanza e facilità un ritmo sostenuto senza dover far fronte a cali improvvisi a livello di gestione delle gomme.

"Quest'anno abbiamo un feeling migliore con la macchina - ha detto il pilota monegasco della Ferrari - L'equilibrio è abbastanza costante, è molto più facile dunque sviluppare su questa base". Un punto di partenza fondamentale per poter proseguire il piano di sviluppi in programma per aumentare il potenziale della SF-24. "La vettura reagisce esattamente come vogliamo ma - aggiunge Leclerc - è difficile giudicare il nostro livello di competitività per il momento. Le sensazioni di certo sono migliori di un anno fa: ora non resta che concentrarci sul Gran Premio, non vedo l'ora di tornare in macchina la settimana prossima".

Uno sguardo alla stagione che sta partire ed uno al futuro con la grande novità di Hamilton al posto di Carlos Sainz il prossimo anno. E molti tifosi della Ferrari sono già proiettati con la mente al 2025. "Sono orgoglioso dei risultati ottenuti con la Mercedes - ha detto Hamilton a Sakhir surante i test - ma ho avuto la sensazione che fosse arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo. Come tutti i piloti ho guardato Michael Schumacher in gioventù, nel suo periodo di massimo splendore.

Pensavo a come sarebbe stato guidare in rosso un giorno. Ho corso con Vasseur e abbiamo avuto un successo straordinario in F3 e anche in GP2 - ha ricordato il futuro pilota Ferrari - siamo sempre rimasti in contatto. Quando ha ottenuto il posto alla Ferrari, sono stato felicissimo per lui. Credo che le stelle si siano allineate e che non sarebbe successo senza di lui. Quindi gli sono molto grato e sono davvero entusiasta del lavoro che sta svolgendo".



