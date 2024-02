F1: 6 gare sprint e la Cina, una 'maratona' lunga 24 Gp

Il Mondiale di F1 del 2024 sarà di 24 Gran Premi per un totale di 30 eventi tra le gare corte del sabato e quelle della domenica e scatterà il 2 marzo in Bahrain (si corre di sabato per rispetto del Ramadan in un paese musulmano), concludendosi l'8 dicembre ad Abu Dhabi. L'Italia ospiterà il GP dell'Emilia Romagna a Imola il 19 maggio e il GP d'Italia a Monza l'1 settembre. Suzuka si sposta dall'autunno ad aprile, mentre la stagione terminerà l'8 dicembre ad Abu Dhabi.

Ravvicinate per ragioni logistiche le gare in Australia, Giappone e Cina, con quest'ultima che torna tra le 24 tappe in programma dopo lo stop per il Covid (2019 fu l'ultima volta).

Le sei Sprint del Mondiale 2024 si correranno a Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo, Lusail. Azerbaijan e Belgio non ospiteranno più la mini gara (avranno un weekend tradizionale), al loro posto subentrano Cina e Miami come location di una doppia gara. La prima Sprint della stagione si correrà in Cina ad aprile 2024 e soltanto una delle Sprint si correrà in Europa, precisamente in Austria a fine giugno 2024.

Ecco tutte le date del Mondiale F1 2024 con le 6 gare Sprint in programma evidenziate in neretto: 2 marzo - Bahrein 9 marzo - Arabia Saudita 24 marzo - Australia 7 aprile - Giappone 21 aprile - Cina - Sprint Race 5 maggio - Miami - Sprint Race 19 maggio - Emilia Romagna 26 maggio - Monaco 9 giugno - Canada 23 giugno - Spagna 30 giugno - Austria - Sprint Race 7 luglio - Gran Bretagna 21 luglio - Ungheria 28 luglio - Belgio 25 agosto - Olanda 1 settembre - Italia 15 settembre - Azerbaigian 22 settembre - Singapore 20 ottobre - Usa - Sprint Race 27 ottobre - Messico 3 novembre - Brasile - Sprint Race 23 novembre - Las Vegas 1 dicembre - Qatar - Sprint Race 8 dicembre - Abu Dhabi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA