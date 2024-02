Urso, nel 2025 fondo automotive per auto prodotte in Italia

"Siamo un governo che parla contrasparenza e quello che dice fa. Il prossimo anno tutte le risorse del fondo per l'automotive andranno a incentivare le auto prodotte in Italia se non ci fosse un'inversione di tendenza al declino della produzione di auto in Italia". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Forum in Masseria condotto da Bruno Vespa, parando di Stellantis.

"Quando ho incontrato Tavares - ha ricordato Urso - ho detto con chiarezza qual è il nostro obiettivo di produzione automobilistica del nostro paese e lui ha annunciato che erano disponibili a cambiare i loro progetti per arrivare a produrre nel nostro paese un milione di veicoli e lo ha ribadito l'altro giorno in interviste internazionali. Poi far cambiare la rotta per gli investimenti a una multinazionale non è così semplice.

Ma è chiaro a tutti - ha aggiunto Urso - che non è possibile che le risorse pubbliche italiane, dei cittadini italiani finiscano per finanziare la produzione realizzata all'estero tanto più di una fabbrica o di un'azienda che è nata in Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA