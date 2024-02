Salone Ginevra, su edizione numero 100 pesano i cambiamenti

L'edizione numero 100 del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra torna nel suo vero domicilio, quello in Svizzera, dopo quattro anni di assenza e due 'trasferte' in Qatar, il ricco socio degli organizzatori dell'evento.

Un ingresso societario, quello di Qatar Tourism, che aveva permesso di rimediare alle gravi difficoltà dopo la cancellazione in extremis della primavera 2020, allo scoppiare dell'epidemia di Covid.

E che ha consentito con le due edizioni del Salone di Doha - griffate Ginevra - di dare nuovamente visibilità a questa storica esposizione di automobili e tecnologie. Anche quest'anno l'evento avrà luogo al Palexpo', il centro espositivo di Ginevra collocato di fronte all'aeroporto, dove - come d'abitudine - sarà sempre più difficile arrivare in auto.

La regione ginevrina, del resto, e la Confederazione Elvetica non vedono l'automobile con un occhio di riguardo, spingendo molto di più sul trasporto collettivo. Non a caso proprio su lungo lago di Ginevra è stata esposta una delle opere dello scultore Philippe Geluck, il cui grande gatto - simbolo del mondo naturale - schiaccia con il suo peso ciò che resta di un'automobile.

E gli stessi organizzatori precisano che il Salone è raggiungibile "in autobus, tramite le linee 5, 28 e Y alla fermata Palexpo'. O in treno con la stazione Genève Aéroport che dista 10 minuti a piedi. E infine con due navette gratuite al mattino e alla sera che assicurano il collegamento tra Annemasse (la vicina cittadina oltre il confine con la Francia) e il Palexpo.

Per l'edizione del centenario gli organizzatori del Salone dell'Automobile di Ginevra non si attendono certo i 600mila visitatori dell'ultimo vero evento, quello del 2019. "Il nostro obiettivo - hanno dichiarato - è raggiungere il numero di 200mila presenze, anche perché il formato 2024 è più compatto".

A favore degli espositori era stato progettato anche uno schema vantaggioso per l'affitto degli spazi e l'allestimento degli stand. Rispetto al passato per il 2024 nelle trattative con le Case automobilistiche e gli altri potenziali espositori, gli organizzatori si sono resi conto da subito che il rapporto tra costo e partecipazione era un aspetto ancor più importante per decidere di essere a Ginevra.

E' stata così lanciata una formula 'low cost', con stand chiavi in mano, che i partecipanti non avrebbero dovuto nemmeno costruire. E sono state create 'aree tematiche' per dirigere l'auspicato flusso dei visitatori nelle zone più utili.

Nonostante tutto questo, però, al Palexpò ci saranno solo undici brand del settore automotive, con la presenza più importante di Renault e Dacia. Ci saranno anche Byd, ErreErre, Isuzu, Kimera, Lucid, MG, Microlino, Pininfarina, Totem.

Questi i programmi di ogni giornata: lunedì 26 febbraio (riservato alla stampa) 7:30 - 18:00; martedì 27 febbraio (VIP day) 7:30 - 18:00; mercoledì 28 febbraio 10:00 - 20:00; giovedì 29 febbraio 10:00 - 22:00; venerdì 1 marzo 10:00 - 20:00; fine settimana 2 e 3 marzo 9:00 - 19:00.

Previsti prezzi diversi a seconda del giorno della visita.

Biglietto intero (dal 28 febbraio al 3 marzo): 26 euro; tariffa ridotta e giovani dai 6 ai 15 anni 19 euro; Giornata VIP (27 febbraio) 95 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA