Formula E di Misano, stesso indotto economico della MotoGp

È stato presentato ieri il nuovo il lay-out della pista internazionale del Misano World Circuit che sarà predisposto per il Misano E-Prix di Formula E che si terrà il 13 e 14 aprile. La manifestazione - sostengono gli organizzatori - ha le potenzialità per arrivare alle stesse dimensioni della MotoGp, ovvero del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in termini di indotto economico per il territorio.

Nel 2023 il weekend del motomondiale, con l'aggiunta degli eventi di The Riders' Land Experience, ha generato un indotto di oltre 80 milioni di euro secondo Trademark Italia e Sigma Consulting. Per ogni euro speso per organizzare l'evento, ne ricadono 9,1 sul territorio. Erano 7,1 nel 2015.

Alla MotoGP l'indotto delle spese degli addetti ai lavori (circa 2.500) durante la loro permanenza è stato misurato in oltre 2 milioni di euro, mentre nel caso della Formula E questo dato si preannuncia superiore.

Per la prossima manifestazione, il tracciato del circuito è stato modificato. Per la Formula E la pista passerà da 4226 a 3.382 metri e tutti gli interventi saranno realizzati all'esterno dell'attuale nastro asfaltato nel 2020. In questo modo saranno create le condizioni per garantire almeno il 40% della ricarica delle batterie dal sistema frenante delle auto in pista, che nella versione Gen3 potranno raggiungere una velocità massima di 322 km/h.



