Dodge auto ufficiale e safety car del Campionato WorldSBK

Dodge Europe ha annunciato che sarà al fianco del Campionato WorldSBK nelle vesti di auto ufficiale e safety car ufficiale per la stagione 2024. La collaborazione mette per la prima volta il marchio americano in diretta connessione con il mondo delle competizioni sportive della categoria a due ruote.

Per la collaborazione, Dodge metterà a disposizione una flotta di cinque veicoli ad alte prestazioni caratterizzati da una livrea total look 'SBK' appositamente studiata per la partnership.

Due Dodge Challenger SRT Hellcat, alimentate dal motore HEMI V8 da 6,2 litri che eroga 717 CV, ricopriranno il ruolo di Safery Car Ufficiali della competizione. Una Dodge Durango SRT, con motore HEMI V8 da 6,4 litri che eroga 475 CV, e un SUV Dodge Durango Hellcat, con motore HEMI V8 da 6,2 litri che eroga 710 CV, saranno invece le auto ufficiali della direzione gara e del responsabile della sicurezza FIM.

Il marchio americano avrà un ruolo da protagonista anche durante le cerimonie di premiazione dopo ogni gara, perché Dodge sarà presente sul gradino più alto del podio e tramite 'product on track' con billboard, con una terza Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye come Expo Car statica, presente di fianco al podio.

"Come Dodge Europe - ha dichiarato Domenico Gostoli, head of Ram & Dodge brands enlarged Europe - abbiamo lavorato duramente a questo progetto e siamo orgogliosi di iniziare questa nuova entusiasmante collaborazione, la prima per il marchio Dodge nell'UE. La partnership con il WorldSBK è fondata su uno spirito comune di prestazioni e competizione".

