Annullato per maltempo il Concorso d'eleganza The I.C.E.

L'intensa nevicata che ha interessato l'Engadina nelle ultime 20 ore ha costretto gli organizzatori del concorso di eleganza The I.C.E. ad annullare l'evento sul lago ghiacciato di St. Moritz. Gli oltre 60 cm di neve caduti - si legge in un comunicato - non hanno permesso di garantire l'agibilità del villaggio e la sicurezza di tutti i partecipanti. Il concorso di eleganza, uno dei più attesi della stagione, si doveva aprire oggi con l'esposizione statica delle vetture mentre domani le auto impegnate avrebbero dovuto sfilare sul lago ghiacciato. Gli organizzatori hanno dato appuntamento per l'anno prossimo.

