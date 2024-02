Anas, lavori di ampliamento a 4 corsie SS16 variante Ancona

Nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie della Strada Statale 16 Adriatica tra Falconara Marittima e Ancona, Anas sta realizzando le pile dei nuovi viadotti e le opere di sostegno per l'allargamento della piattaforma stradale, oltre alle opere di regimentazione idraulica. Sono inoltre in fase avanzata di realizzazione le opere di imbocco che consentiranno l'avvio degli scavi delle due nuove gallerie. I lavori, per un investimento complessivo di 250 milioni di euro, riguardano il tratto compreso tra l'innesto della SS76 a Falconara e lo svincolo di Torrette, per complessivi 7,2 chilometri. Sarà realizzata una nuova carreggiata in allargamento o affiancamento a quella attuale, mentre la carreggiata esistente sarà adeguata alle caratteristiche della nuova piattaforma stradale, compresi gli svincoli esistenti.



