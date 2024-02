Smog: Fidanza, da Ue deroga di 10 anni per Regioni Padane

Nell'accordo provvisorio sulladirettiva dell'aria europea raggiunto dalle istituzioni Ue, che dovrà essere confermato, si prevede che le zone in cui gli obiettivi ambientali sono più difficilmente raggiungibili per specifiche condizioni climatiche o orografiche, come il bacino padano, avranno la facoltà di chiedere una deroga di 10 anni per raggiungerli. Una deroga che, ha rivendicato il capodelegazione di Fdi al Parlamento Europeo, "il governo italiano è riuscito a ottenere".

"Senza questa deroga che il governo italiano è riuscito a ottenere - ha sottolineato Fidanza oggi a Rho Fieramilano dove ha visitato la kermesse 'My plant & garden' - le conseguenze per le Regioni del bacino padano avrebbero portato alla desertificazione agricola e industriale". "Una follia evitata grazie al lavoro del governo Meloni e delle Regioni interessate - ha aggiunto - su cui dovremo continuare a lavorare dal 10 giugno in poi quando potremo finalmente far prevalere un approccio meno ideologico alla transizione ecologica, che dovrà tenere insieme la sostenibilità ambientale e la salute dei cittadini con la competitività delle nostre imprese".



