Auto Motor und Sport: Giulia, Stelvio e Tonale Best Car 2024

Puntualmente i lettori dell'autorevole periodico tedesco Auto Motor und Sport hanno scelto le migliori auto 2024. Alla 48ma edizione di questo sondaggio hanno partecipato 92.798 lettori che hanno scelto le 'Best Car' all'interno di un panel di 455 auto suddivise in 13 classi, con una distinzione fra modelli tedeschi e modelli d'importazione.

Spicca su tutto il piazzamento di Alfa Romeo che ha dominato le rispettive classifiche di categoria con i tre modelli Giulia, Stelvio e Tonale. A titolo di confronto nessuna marca d'importazione ha ottenuto questo risultato e davanti ad Alfa, con quattro vincitori di classe, si è piazzato solo la tedesca Mercedes con i modelli Classe C, Classe E, Classe S e Classe G.

Conferma del gradimento delle auto made in Italy da parte dei clienti e degli appassionati tedeschi, che hanno assegnato il primo posto tra le piccole sia nella classifica generale che in quella dei modelli d'importazione alla Abarth 595, anche in versione 695. E' hanno decretato che il Lamborghin Urus è il migliore suv di lusso tra quelli d'importazione.

Ecco i vincitori decretati dai lettori di Auto Motor und Sport con le relative percentuali all'interno delle categorie. Nella A Mini Cars (classifica generale e importazioni) l'Abarth 595/695 si è classificata prima rispettivamente con il 17,9% e il 21,8% delle preferenze.

Nella graduatoria B generale Auto piccole ha vinto Volkswagen Polo (17,6%) e nella B importazione Auto piccole la Skoda Fabia (16,0%). Prima nella classifica generale C Auto compatte la Bmw Serie 2 Coupé (13,0%) e tra quelle d'importazione la Skoda Octavia (15,5%).

Per i lettori di Auto Motor und Sport la migliore auto 2024 D Auto medie nella valutazione generale è la Mercedes Classe C (13,7%) e tra quelle d'importazione l'Alfa Romeo Giulia (21,5 %). Tra le E Auto medio-alte Mercedes Classe E (15,2 %) ha vinto nella classifica generale e la coppia Volvo S90/V90 (17,5%) i quelle d'importazione.

Nella classe F Auto di lusso prima nella valutazione generale la Mercedes Classe S (17,4%) e in quelle di importazione la Bentley Continental GT (34,1%).

Dominio Porsche nelle sportive Classe G. La 911 (32,7%) ha primeggiato nella valutazione generale mentre l'Alpine A110 (10,0%) ha vinto tra i modelli d'importazione. Bis nelle Sportive Scoperte con la 911 Cabrio e Targa (18,3%) affiancata nei modelli d'importazione Mazda MX-5 / RF (9,8%).

Volkswagen ID.Buzz (20,3%) ha vinto la Categoria I Van i nella classifica generale e Hyundai Staria (23,9%) quella dei modelli d'importazione. Tra i Piccoli Suv/Crossover vittoria nel generale del Volkswagen T-Roc (15,6%) e tra quelli d'importazione il Volvo EX30 (15,3%).

Di spicco il primo posto ottenuto nella classifica generale nella combattutissima Classe L dei suv/fuoristrada compatti del Bmw X1 (7,9%) affiancato tra i modelli di importazione dall'Alfa Romeo Tonale (8,9 %).

In quelli di Classe M, i suv/fuoristrada di grandi dimensioni Porsche ha vinto nel giudizio generale con Macan (11,5%) e Alfa Romeo Stelvio (10,4%) in quelli importati. Infine il successo di Mercedes Classe G (14,7%) nella Classe N suv/fuoristrada di lusso (valutazione generale) e di Lamborghini Urus (12,9%) in quelli d'importazione.

