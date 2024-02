Anas, verifiche per la rampa 'Matera' della ss 407 Basentana

Lungo la strada statale 407 "Basentana" sono state effettuate "anche oggi ulteriori verifiche tecniche sul piano viabile, oltre al prosieguo delle operazioni di pulizia ed al completamento del ripristino delle barriere di sicurezza incidentate; le attività sono finalizzate alla riapertura della rampa dello svincolo 'Ferrandina-Matera' d'immissione sulla Ss Racc, in direzione di Matera". Lo ha reso noto l'Anas specificando che "il materiale oleoso disperso dalla autocisterna (ribaltatosi nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio scorso) ha purtroppo compromesso le normali caratteristiche del piano viabile, rendendo necessario un intervento di rimozione provvisorio della pavimentazione, che verrà avviato nella giornata di domani e la cui ultimazione consentirà il ripristino della circolazione sulla rampa.

Successivamente, quando le condizioni meteorologiche e le temperature lo consentiranno, si procederà ad effettuare l'intervento definitivo di nuova pavimentazione, per la rimozione del restringimento della carreggiata sull'asse principale che verrà attivato in corrispondenza del km 66,300".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA